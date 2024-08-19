Wanda Nara şaşırtmaya devam ediyor! Eski eşi Maxi Lopez'le fotoğraf paylaştı Eski eşi Maxi Lopez'le hikaye atan Nara, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile bir süre önce boşanacağını açıkladığı eşi Wanda Nara hiç rahat durmuyor.

Geçtiğimiz gün konser veren Wanda Nara'nın sahnede dudak dudağa öpüşmesi gündemden düşmemişken, yeni bir olay daha yaşandı.

ESKİ EŞ BULUŞMASI

Eski eşi Maxi Lopez'le hikaye atan Wanda Nara, sosyal medyada gündem oldu. İkili kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kariyerinde yeni bir sayfa açıp bir futbol kulubü alan Maxi Lopez'in yanına giden Wanda Nara, iki çocuğununda bulunduğu bir öz çekim paylaştı.