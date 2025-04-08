Wanda Nara sevgilisi L-Gante’ye romantik doğum günü kutlaması yaptı

Haber Merkezi
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ve Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda boşamışlardı.2014 yılında Icardi ile dünyaevine giren Nara, 2025 yılında boşanmış oldu.
İki evlilğinden 5 çocuğu bulunan Nara'nın şu an hayatında ise Arjantinli rapçi L-Gante var.
Kendisinden küçük rapçi sevgilisi L-Gante ile aşkına dolu dizgin devam eden Wanda Nara, sosyal medya hesabından erkek arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımlar yaptı.
25 OLDU
Nara, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflarına; "25'inci yaş günün kutlu olsun aşkım" notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.
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