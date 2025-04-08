Wanda Nara sevgilisi L-Gante’ye romantik doğum günü kutlaması yaptı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ve Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda boşamışlardı.2014 yılında Icardi ile dünyaevine giren Nara, 2025 yılında boşanmış oldu.

İki evlilğinden 5 çocuğu bulunan Nara'nın şu an hayatında ise Arjantinli rapçi L-Gante var.

Kendisinden küçük rapçi sevgilisi L-Gante ile aşkına dolu dizgin devam eden Wanda Nara, sosyal medya hesabından erkek arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımlar yaptı.

25 OLDU

Nara, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflarına; "25'inci yaş günün kutlu olsun aşkım" notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.