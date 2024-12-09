Wanda Nara, sevgilisini kameralar önünde öptü!

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Kızlarının babası Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi'ye ihanet ettiği konuşulan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

AŞIKLARDAN YENİ POZLAR

Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L- Gante ile etkinlikte boy gösterdi. Ünlü sunucu ve model etkinlikte çekilen romantik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Birlikte poz veren ikilinin fotoğrafına takiçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Çiftin basın mensuplarının önünde birbirine sarıldığı ve öptüğü anlar, geceye damga vurdu.