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Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ve eşi, gündemden düşmüyor.
Her paylaşımıyla olay olan sarı-kırmızılıların yengesi Wanda Nara, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Hem magazin hem de futbolseverler çifti yakından takip ediyor.
Her paylaşımı olay oluyor
Taraftarın sevilen sosyetik yengesi, her maçı stattan takip ediyor.
O anları da sosyal medyada paylaşınca beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Son olarak çiftten yeni bir video geldi.
Wanda ve Icardi'nin çocukları olmadan eğlendiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Birlikte zıpladılar
Bahçede trambolin yapan ikilinin çocuklar gibi eğlendiği görüldü.
Wanda o anları kendi hesabından paylaşarak, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." notunu ekledi.