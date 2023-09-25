Icardi, Wanda Nara'yı zıplattı! 'Çocuklar yokken biz...' Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın, çocukları olmadan trambolin keyfi yaptıkları anlar sosyal medyada gündem oldu. Birlikte eğlenerek zıplayan çifte yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ve eşi, gündemden düşmüyor.

Her paylaşımıyla olay olan sarı-kırmızılıların yengesi Wanda Nara, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Hem magazin hem de futbolseverler çifti yakından takip ediyor.

Her paylaşımı olay oluyor

Taraftarın sevilen sosyetik yengesi, her maçı stattan takip ediyor.

O anları da sosyal medyada paylaşınca beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Son olarak çiftten yeni bir video geldi.

Wanda ve Icardi'nin çocukları olmadan eğlendiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Birlikte zıpladılar

Bahçede trambolin yapan ikilinin çocuklar gibi eğlendiği görüldü.

Wanda o anları kendi hesabından paylaşarak, "Çocuklar yokken biz trambolinin üstündeyiz..." notunu ekledi.