Wanda Nara yeni sevgilisini paylaştı! Martin Migueles ile birlikte

Martin Migueles ile ilişkisini doğrulayan Arjantinli model ve televizyon yıldızı Wanda Nara, birlikte çekildikleri ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızlarının babası Galatasaraylı Mauro Icardi'den ihanet yüzünden olaylı bir şekilde Wanda Nara, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

GİZEMLİ AŞK

NAra, sürpriz 'M' harfli bir paylaşım gelmişti. Gizemli bir fotoğraf paylaşan Wanda Nara'nın 'M' harfiyle paylaştığı kare, Arjantin basınında da yer almıştı. Nara'nın paylaşımı sonrası 'M' harfinin Martin Migueles'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeni aşka yelken açan fenomen isimden ilk kare geldi. Nara, yeni sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.