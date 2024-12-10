Wanda Nara yeni yaşına girdi! Çılgın doğum günü partisinde sevgilisiyle havuza girdi

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Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi, şu sıralar hem özel hayatı hem de sakatlığı yüzünden zor günler geçiriyor.

İki kızının annesi Wanda Nara'nın ihanetinden sonra magazin gündeminden düşmeyen Icardi'yi üzecek bir video daha geldi.

38 OLDU

Boşanmayı hiç kafasına takmayan Wanda Nara, durmuyor. Geçtiğimiz gün sevgilisiyle kimseyi umursamadan poz verdikleri kırmızı halıda öpüşen Nara, 38'inci doğum günü için çılgın bir parti verdi.

13 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE HAVUZA ATLADI

Ünlü isim, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile öpüşerek havuza atladığı anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi