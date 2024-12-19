Wanda Nara'dan bir ifşa daha: Velayet savaşları başladı

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Wanda Nara ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi arasında sular durulmuyor.

Türkiye'ye geldikleri günden beri evlilikleriyle gündem olan çift, bu kez kesin olarak boşanma kararı aldı.

Öyle ki Nara, Icardi ile evlilikleri devam ederken yeni bir aşka yelken açtı.

Wanda Nara, L-Gante olan ilişkisine dair; "Tüm aileme kadar herkes bize karşı." demiş ancak aşkını sonlandırmamıştı.

ICARDİ'NİN MESAJLARINI BİR KEZ DAHA İFŞA ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de Wanda'nın şikayetleri nedeniyle mahkemeye çıktı. O günden sonra Wanda'ya dair her şeyi silen Icardi'ye bir ifşa şoku daha geldi.

Wanda Nara boşanma aşamasındaki eşi Mauro Icardi ile yazışmalarını bir kez daha sosyal medyadan ifşa etti.

VELAYET SAVAŞLARI

Yazışmalarda Wanda Nara'nın kızlarının velayetini vermek istemediği, Icardi'nin ise Wanda Nara'ya yeni sevgilisi L-Gante tarafından kullanıldığını söylediği görüldü.

Wanda Nara'nın sosyal medyadan paylaştığı yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:

"AİLENİ VE GURURUNU BİR HİÇ UĞRUNA HARCIYORSUN"

Wanda Nara: "Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun."

Icardi: "Göreceğiz"

Wanda: "Beni küçük duruma düşürmek seni mutlu edecekse bu senin problemin."

Icardi: "Kızlar seni bu numaradan arayacak. Senin hayatın umurumda değil. Bana başka bir şey gönderme, güle güle. Bu çocuğa (L-Gante) izin vermemeni söylemiştim çünkü bunun böyle olacağını biliyordum. Hayatımıza karışmasına olanak sağlıyorsun ve bu inanılmaz! Tarzını, aileni, gururunu bir hiç uğruna harcıyorsun. Bugün tüm kredini kaybettin. Tüm zarafetini kaybettin. Her şeyi kaybettin... Kendini böyle cezalandırmak nasıl mümkün olabilir?"

"KİN TUTMUYORUM"

Icardi: "Ben kin tutmuyorum. Benimki kıskançlık değil, başkası adına utanç ve tiksinti. Seni gören, yorum yapan ve konuşan yüzde 99,9 kişide olduğu gibi... 20 yaşında, uyuşturucu bağımlısı, alkolik, cahil, silah taşıyan, hüküm giymiş bir mahkumla sevgili olduğun için nasıl kin tutabilirim ki?

Daha devam etmemi ister misin? Çocukların adına, benim kızlarım adına ve onlara her zaman verdiğimiz aile imajı adına senin için utanıyorum. Bu onlar için hep istediğimiz şeylerin tam tersi, bugün olduğu şeyin tamamen tersi. Bana “kin tutuyorsun” diyorsun Yanılıyorsun, beni kıskandırmıyorsun."

"ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIYORUM"

Wanda: "Daha önce ayrılmalıydım, böylece çok fazla kötü muamele ve acıdan kaçınırdım. Peki, sana bu kadar tiksinti veriyorsa neden benimle konuşuyorsun? Söylediklerin doğru ya da yanlış olabilir. Bana iyi davranıyor ve benim için önemli olan tek şey bu. Beni rahat bırak, saygı yoksa daha fazla konuşulacak bir şey yok. Çocuklar için dayanıyorum."

"BENİ 3 YIL BOYUNCA ALDATTIN"

Icardi: "Tabii ki, kendini pazarlaması gerekiyor (L-Gante) gördüğü her kameraya yüzünü gösteriyor, seninle birlikte görünmek için her fırsatı değerlendiriyor. Tıpkı seni kullanan diğerleri gibi ama iyi olan şu ki, sana hep söyledim ve hep haklıydım! Saygı mı? Saygıyı sen göstermeliydin ve onu 3 yıl önce hayatından çıkarmalıydın. Beni 3 yıl boyunca aldattın. Çocuklar için devam ettin, bu hikayeyi kime satmaya çalışıyorsun?"

Icardi: "Huzur içinde yaşayıp ve mutlu olmak yerine sürekli kargaşa... Sana hiçbir şey kazandırmayacak şeylere bulaşıyorsun. Sana daha önce söyledim... Paylaştığın fotoğraflardan nasıl utanmıyorsun? Bu kadar alçalabildiğine inanamıyorum... Her zaman zeki bir kadın olan sen, nasıl böyle zavallı bir hale geldin? Çölde bir penguen gibi kaybolmuşsun! En sinir olduğum şey, "Söylediklerim seni rahatsız ediyor" diyorsun ama her konuda haklı olduğumun farkındasın! Kafanı biraz çalıştırıp düşününce haklı olduğumu anlıyorsun.

Wanda Nara: Anlıyorum ama söylediklerin tamamen yanlış.

Icardi: "Hayır! Yanlış değil, tüm dünya beni destekliyor. Sana söylediklerimde yanlış bir şey yok. Sohbetlerin, aramaların ve bana yazdıkların gayet açık. O kadar da yanılmış sayılmam.

GALATASARAY CAMİASINDA SEVİNÇ VAR

Mauro Icardi'nin Wanda Nara defterini tamamen kapatması Galatasaray taraftarında da neşeye neden oldu. Bilindiği üzere; Icardi'nin özel hayatında yaşanan sorunlar performansını da etkiliyordu.