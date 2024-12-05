Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyadaki aktif hallerine devam ediyor.

Wanda Nara'dan yeni paylaşım geldi. Nara son olarak yakın arkadaşı makyaj artisti Kennys Palacios ile olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"KOŞULSUZ ARKADAŞLIK"

Yakın dostunun doğum gününü kutlayan Nara mesajına; ''Umarım herkesin benim gibi koşulsuz bir arkadaşı olur. Benimle ilgilendiğin ve sırlarımı, Dolores'imi sakladığın ve hepimizin ihtiyacı olan suç ortağı olduğun için teşekkürler. Hayat kardeşim. Şu anda ve her zaman çocuklarımla ve benimle ilgilendiğin için teşekkür ederim. seni seviyorum.'' notunu yazdı.