Wanda Nara'dan dikkati çeken açıklamalar: Icardi kıskançtır...

ensonhaber.com

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Mauro Icardi, attığı gollerle gündemde kalmaya devam ederken, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ise sözleriyle gündem oluyor.

Icardi'nin hayranlarının sık sık "yenge" diye hitap ettiği Nara, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi ile evlenmeye karar veren Nara, yaşadığı süreci ve heyecanını Domenica In'e anlattı.

İşte Nara'nın açıklamalarından satır başları;

"Icardi'yi ben ikna ettim"

"Üç çocuğumuz var, 'evlenmemiz gerek' demişti"

Mauro ile tanıştığımızda çok gençti, 17-18 yaşlarındaydı. Başlangıçta arkadaştık, bana her şeyi anlatırdı. Benim zaten bir ailem vardı. Maxi Lopez'den boşandıktan sonra Arjantin'e dönmüştüm ve Mauro bana Milano'ya gitmem için bilet göndermişti ama çocuklarım yanımda olduğu için gidememiştim. O zaman benimle bir ilişki istiyorsa bunun ciddi olması gerektiğini anladı.



Bana benimle bir aile kurmak istediğini söyledi. Genç yaşında bile inanılmaz bir olgunluğa sahipti. İlişkimiz başladıktan beş ay sonra evlendik. Çocuklarımı her zaman kendi çocukları gibi gördü, 'Üç çocuğumuz var, evlenmemiz gerek' demişti. Sonra Francesca ve Isabella adında iki kızımız oldu.