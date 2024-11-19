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Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile olan 10 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Wanda Nara, gündemden düşmüyor.

Olaylı bir boşanma aşamasında olan ünlü çiftten Wanda Nara'nın talepleri, dün gündeme bomba gibi düşmüştü.

38.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre; Nara, Icardi'den boşanmak için Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istiyor.

Nara, bugün de iddialı fotoğrafına yazdığı göndermeli sözlerle konuşuldu.

"AZ KİŞİ BENİ TANIYOR"

Nara, paylaşımına şu sözleri yazdı:

"Dışarıdan çok azı beni tanıyor. Çelişkili bir şekilde beni tanıyan birkaç kişi sonsuza kadar seviyor, diğerleri kim olduğumu bilmeden konuşuyor.''