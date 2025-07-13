Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak sözler

Wanda Nara, takipçileriyle sosyal medya üzerinden soru-cevap yaptı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile 21 Mart'ta olaylı boşanma süreçlerini noktalayan Wanda Nara, soru-cevap etkinliğinde özel hayatına dair detaylara da değindi.

"ARKADAŞIZ"

Bir takipçisinin, "L-Gante ile yeniden bir araya mı geldin?" sorusuna Wanda Nara; "Biz sonsuza dek birbirimizi seviyoruz. Benim ailem ve onun ailesi arkadaş."

"KENDİSİNİ BİLGİLENDİRİYORUM"

Eski eşi Mauro Icardi ile arasındaki iletişim merak konusu olan Wanda Nara, bu konuya da açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı;

Evet, kendisini bilgilendiriyorum. Kızların fotoğraflarını ve videolarını gönderiyorum. İstediği zaman arayabileceğine dair ona söz verdim. İşim izin verdiği sürece kızları İtalya’ya ya da birlikte kararlaştırdığımız herhangi bir yere götürmeyi taahhüt ettim. Geçen sefer yaşananların tekrar etmemesi için kızlarla çok ilgileniyorum.



Onlar bana çok bağlı ve Mauro’nun yanında rahat hissetmeleri benim sorumluluğum. Her şey çok ani gelişti ve çocukların bu süreci kabullenmeleri zaman alacak. Kızlarımdan uzak mutlu olamam, bu yüzden onların her zaman yanında olacağımı ona da söyledim.

"MAURO DA BENİM GERİ DÖNMEYECEĞİMİ KAVRADI"

İstanbul'daki eşyaları ve kızlarının durumuyla ilgili soruya ise Wanda Nara, şöyle yanıt verdi;