Wanda Nara'dan ihanet açıklaması: Biz ayrılamayız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara transfer dönemi ve ihanet iddiaları hakkında konuştu. Nara, "Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık" dedi.

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Türkiye'nin gözde isimlerin olan Icardi'nin eşi Wanda Nara, ihanet iddialarına ilişkin konuştu.

Oggi dergisine röportaj veren Nara, ayrılmadıklarını ve ihanet iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Asla ayrılmadık"

"Bir çift olarak, iddia edilen ihanetler, ayrılıklar ve tartışmalar da dahil olmak üzere her zaman tartışma halindesiniz. Nasıl üstesinden geliyorsunuz?" sorusuna ise Wanda şu yanıtı verdi:

"Dedikodu programlarında çalıştım, dinamikleri ezbere biliyorum, dalga beni bunaltmıyor, nasıl başa çıkabileceğimi biliyorum.

Mauro ile güçlüyüz, başkalarının ne dediğini dinlemeyiz. Sizi temin ederim ki hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Bu dünyada. ne olursa olsun yanımda bir partner, bir arkadaş, onun gibi ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum."

Hastalığı hakkında konuşan Wanda, "Hemşirelerin gözyaşları içinde bana doğru koştuğunu gördüğümden beri hastalığımı kabullenemedim. Hastalığımı bir gün söyleyeceğim, bu durumu aynı hastalığı yaşayanlara da yardımcı olmak için. Eğer hastalığı kendime saklıyorsam, bu aynı zamanda acınmaktan kaçınmak içindir.

Hastalık bana bazı şeylerin gerçekten önemli olduğunu anlamamı sağladı. Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum ve onları dadılar olmadan tek başıma büyüttüğüm için mutluyum." ifadelerini kullandı.