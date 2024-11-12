Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması: Galatasaray'ını bana tercih etti

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatı, tüm Türkiye'nin gündeminde.

Birçok kez Icardi'yi aldatan Wanda Nara, daha önce sarmaş dolaş görüntülerinin çıktığı Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtı.

Bu aşk ilanının ardından çıktığı maçta sakatlanan Icardi, Wanda'ya duygu dolu mesajlar atmıştı.

MESAJINI PAYLAŞTI

Icardi'nin "Sen benim zaafımsın" diyerek attığı duygu dolu mesajlara cevap vermeden geçmiş olsun diyerek geçiştiren sunucu ve model Nara, bu mesajları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bu davranışıyla tepki toplayan Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı açıklama ise "Siz istiyorsunuz diye mutsuz olduğum bir ilişkiyi sürdüremem." ifadelerini kullandı.

AYRILIĞA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI"

Türkiye kadar Arjantin'de de popüler olan çiftin olaylı ayrılığı çok konuşuldu.

Arjantin'de bir programa katılan Wanda Nara, Icardi ile sürdürdüğü toksik ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY'INI BANA TERCİH ETTİ"

Icardi ile mutsuz olduğunu belirten Wanda Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti." ifadelerini kullandı.