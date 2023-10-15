Wanda Nara'dan taraftara mesaj: İstanbul'da kalacağım!
ensonhaber.com

Icardi'nin eşi Wanda Nara, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarına açıklık getiren ve Icardi işe ayrılmadığını söyleyen Nara, taraftarlara mesaj verdi.

Takımının gol yükünü çeken Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılıların yükselişinde de önemli rol oynuyor.

Bu konu hakkında mesaj veren Nara, İstanbul'dan ayrılmayacaklarını söyledi.

Sözleşme bitene kadar İstanbul'da kalacak

Wanda, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız. Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız." dedi.

Wanda Nara
Wanda Nara

Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpti

Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. 2026 yılına kadar İstanbul'da kalacaklarını açıklayan Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti.