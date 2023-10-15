Wanda Nara'dan taraftara mesaj: İstanbul'da kalacağım! Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız. Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız" dedi.

ensonhaber.com Icardi'nin eşi Wanda Nara, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ihanet iddialarına açıklık getiren ve Icardi işe ayrılmadığını söyleyen Nara, taraftarlara mesaj verdi. Takımının gol yükünü çeken Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılıların yükselişinde de önemli rol oynuyor. Bu konu hakkında mesaj veren Nara, İstanbul'dan ayrılmayacaklarını söyledi. Sözleşme bitene kadar İstanbul'da kalacak Wanda, "Mauro futbolu bıraktığında, İtalya'ya dönüp Milano'daki kır evimizde yaşamaya başlayacağız. Paris'te yaşadık ve şimdi muhteşem şehir olan İstanbul'dayız." dedi. Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpti Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyor. 2026 yılına kadar İstanbul'da kalacaklarını açıklayan Wanda Nara, Galatasaraylı taraftarların yüreğine adeta su serpti.