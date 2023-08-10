Wanda Nara'nın İstanbul paylaşımları Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin eşi Wanda Nara İstanbul turu yaptı. Galatasraay'ın yengesi o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeni sezon için tekrardan sarı-kırmızılı takımla anlaşınca taraftar adeta bayram etti. İmzayı atan Mauro Icardi İstanbul'a ailesiyle gelip yerleşti.

İstanbul turu yaptı

Gerek eşinin paylaşımları gerek lüks eviyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları geçtiğimiz gün İstanbul turu yaptı.

Wanda Nara, İstanbul'da alışverişe çıktığı sırada büyük ilgiyle karşılaştı.

Gezinti yaptığı sırada karşılaştığı insanlara bol bol sohbet eden Wanda Nara'nın keyfi oldukça yerindeydi.

"Seni her gün izliyorum."

Wanda Nara, bir esnafınla olan muhabbetini de sosyal medya hesabına koydu.

Esnafın "Seni her gün izliyorum. Icardi ile yatıp Icardi ile kalkıyorum" dediği anlarda ise Wanda Nara şaşkınlığını gizleyemedi.