Wanda Nara'nın keyfi yerinde! Sevgilisiyle plajda keyif yaptı

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi aldattığı ortaya çıkan ve Wanda Nara, şu sıralar boşanma aşamasında.

Arjantin ve İspanya basınına yansıyan haberlere göre, Icardi, Wanda Nara'nın 2022 yılında Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak önemli yazışmalar ve gizli çekim görüntülerini mahkemeye sundu.

Hakkındaki iddialara dair herhangi bir açıklama yapmak istemeyen Nara, tatil yapmayı tercih ediyor.

5 ÇOCUK ANNESİ

Kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aşk yaşayan 5 çocuk annesi Wanda Nara yine tatilde olay pozlara imza attı.

Yine paylaşımına yorum yağan Wanda'nın bu müstehcen pozlarına tepki gösterirken kimi de aşk hayatına ve Icardi'ye yaptıklarına dair yorumlarda bulundu.