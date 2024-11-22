Wanda Nara’nın makyajlı ve makyajsız hali! Aradaki fark olay oldu

Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu eşi ve kızlarının babası Mauro Icardi'ye yaşattıkları yüzünden taraftarın tepkisini alan Wanda Nara gündemden düşmüyor.
Icardi'yi aldattığı öğrenildiğinden beri eleştiri oklarını üzerine alan Wanda, son görüntüleriyle konuşulmaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla olay yarattı.
"BENİ TACİZ EDİYOR"
Wanda Nara'nın makyajsız doğal hallerini yayınlayan ünlü futbolcu, "2 saat boyunca evimde durup beni taciz etti" dedi.
Icardi’nin paylaşımındaki Nara'nın makyajsız halleri herkesi şaşırttı. Görenler adeta tanımakta zorluk çekti.
İşte makyajlı ve makyajsız wanda:
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