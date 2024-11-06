Wanda Nara'ya güveni kalmadı! Mauro Icardi çocuklarına DNA testi yaptıracak iddiası

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki yaşanan skandal olaylar bitmek bilmiyor.

"ÖRGÜR BİR KADINIM"

En son 2 çocuk annesi Wanda, yeni sevgilisi L-Gante'yle ile canlı yayında öpüşmüştü. Hatta genç kadın, "Mutsuz olduğum bir evliliği sürdüremem. Şu an çok mutluyum ve ben özgür bir kadınım." açıklamasını yapmıştı.

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, bu gelişmenin ardından Icardi'nin yeni bir karar aldığını iddia etti.

İddiaya göre 31 yaşındaki Mauro Icardi, Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırmaya karar verdi.