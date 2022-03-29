Will Smith özür diledi

Oscar töreninde sunucu Rock'ı tokatlayan Will Smith, sosyal medyadan özür mesajı yayınladı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde Chris Rock'un esprisini beğenmeyince yerinden kalkıp sahnede sunucuy tokatlayan Will Smith sessizliğini bozdu.

Smith, Instagram paylaşımında, Akademi'den, sunucu Chris'ten, geceye katılanlardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür dilediğini belirtti.

"HAREKETİM AFFEDİLEMEZ"

Smith, yazılı açıklamasında, "Şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi." ifadesini kullandı.

"BU ŞAKA BENİM İÇİN ÇOK FAZLAYDI"

Dünyaca ünlü oyuncu, "Ancak Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal tepki verdim." açıklamasını yaptı.

SUNUCUDAN ÖZÜR DİLEDİ

Siyahi oyuncu sunucu Chris Rock'a da seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur." diye yazdı.

"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"

Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "Karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.