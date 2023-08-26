Wilma Elles doğuma hazırlanıyor Kızını kucağına almaya hazırlanan Wilma Elles, son pozlarını sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde 'Caroline' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Wilma Elles, 3. kez anne olmaya hazırlanıyor.

Bir kızı olacağını duyuran ve sabırsızlık içerisinde olduğunu belirten Elles, sosyal medyadan hamilelik pozları yayınlıyor.

Sosyal medyadan yayınladığı pozlarına yenisini ekleyen Elles, zayıflığıyla da dikkati çekti.

Wilma Elles doğumu bekliyor

Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Wilma Elles, zayıflığıyla hayranlarının dikkatini çekti.

3. kez anne olmaya hazırlanan Elles'ın sosyal medyadan paylaştığı videosuna yorum yağdı.

Bazı hayranları, "Bebeğin sağlık durumu nasıl?" diyerek zayıflığını da eleştirdi.