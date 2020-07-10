Wilma Elles, nafaka istiyor

Alman oyuncu Wilma Elles'ten eski sevgiliye nafaka davası açtı.

Pandemi nedeniyle ülkesi Almanya'ya giden oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz hafta İstanbul'a döndü. Elles, gelir gelmez İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. oyuncu, çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş’ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia etti.

"PARA VERMİYOR"

Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Wilma Elles ile Kerem Göğüş, 24 Aralık 2014’te bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro ödemeyi kabul etmiştir. Ancak çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmamıştır.”

NAFAKA İSTEDİ

Nafakanın ödenmesi için Göğüş’e geçen yıl noterden ihtarname gönderdiklerini dava dilekçesinde belirten Elles’in avukatı, “Kerem Göğüş’ün gayrimenkulleri vardır. Ayrıca kira gelirleri bulunmaktadır. Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak nafaka bağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

"EVLİ DEĞİLDİK"

Oyuncu Wilma Elles, ikizlerinin babası Kerem Göğüş’le boşandıkları iddialarına ilginç bir yanıt vermişti, Göğüş: “Zaten evli değildik, boşanma durumu yok" demişti.