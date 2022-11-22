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    Wilma Elles: Türkiye’de yaşamak istiyorum

    İşleri yüzünden sürekli İstanbul'a gelen Alman oyuncu Wilma Elles, yeniden Türkiye'de yaşamak istediğini
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:40
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    Wilma Elles: Türkiye’de yaşamak istiyorum

    Bir dönemin reyting rekorları kıran ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisindeki ‘Caroline’ rolüyle şöhreti yakalayan Alman oyuncu Wilma Elles son dönemde Amerika- Almanya- Türkiye arasında yaşıyordu.

    "Türkiye'de yaşamak istiyorum"

    Elles "Tekrar Türkiye’de yaşamak istiyorum. Çevrem, arkadaşlarım, aşkım hepsi burada" dedi.

    Kısa bir süre sonra da bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile verdikleri pozu Instagram hesabından paylaşıp ilişkisini ilan etmişti.

    Wilma Elles: Türkiye’de yaşamak istiyorum #1

     

    Elles'in eski eşi Kerem Göğüs'ten iki çocuğu var.

    Wilma Elles: Türkiye’de yaşamak istiyorum #2


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