Wilma Elles'ın doğum yapacağı yer belli oldu Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Wilma Elles, yine Amerika'da doğum yapacak.

ensonhaber.com 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' rolüyle ünlenen 2010'dan beri Türkiye'de yaşayan Alman oyuncu Wilma Elles, Aralık 2022'de ikinci kez nikah masasına oturmuş ve Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Amerika’ya uçtu Yaklaşık 8 aylık hamile olan Wilma Elles, Amerika’ya gitti. Kerem Göğüş'ten olan ikizleri Milat ve Melodi gibi kızını da Los Angeles'ta dünyaya getirecek. Mehmet Şah Çelik'de Wilma'nın yanında. Milat ve Melodi de anneleri Wilma Ellles'in yanında, Amerika'da.

Google News

Abone Ol