Wilma Elles'ten müjdeli haber! Üçüncü bebeğine 7 aylık hamile Oyuncu ve moda tasarımcısı Wilma Elles, ilk evliliğinden olan ikiz çocuklarına kardeş geleceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaşan Wilma, "Sizinle paylaşmak için sabırsızlandım." dedi.

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Bir döneme damga vuran ve televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği "Caroline" rolüyle hafızalarda yer edinen Wilma Elles, bir süredir dizi projelerinde yer almıyor.

Alman oyuncu kısa süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı.

Avukat Mehmet Şah Çelik ile birlikte olan Wilma, İzmir'de 20 kişilik bir davetle nikah masasına oturdu.

İlk evliliğinden Melodi ve Milat isminde ikiz çocukları olan ünlü oyuncu, yeni bir müjdeli haberi duyurdu.

Üçüncü bebek geliyor

Sosyal medya hesabından eşiyle olan karesini paylaşan Wilma, bebek beklediğini açıkladı.

7 aylık hamile olan oyuncunun karnı burnunda pozuna beğeni yağdı.

"Sizinle paylaşmak için sabırsızlandım"

Peş peşe paylaşımlar yapan oyuncu şu notu ekledi:

"Biraz daha büyüsün, biraz daha büyüsün derken... Birden bire 7. aydayım ve hala çok dikkat çekmiyor. Bu mutluluğu uzun zamandan beri sizinle paylaşmak için sabırsızlandım."

"Herkese iyi bayramlar! Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor... Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor."