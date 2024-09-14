Wanda Nara ve boşanma davası açtığı Icardi, bir kez daha görüntülendi Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını açıklayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara, ikinci kez bir araya geldi.

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Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, iki ay önce boşanacaklarını açıkladı.

Bu kararı yaşadığı zor süreçlerden sonra aldığını sonra Nara'nın başka bir erkekle samimi halleri ise tepki çekti.

Tepkilere cevap vermeyen Wanda Nara, boşanacağını açıkladığı Icardi ile yemekte bir araya geldi.

BARIŞMA YEMEĞİ

Arjantin basınında yer alan haberine göre; ünlü çift birlikte akşam yemeği yedi. Bu hamle akıllara ikilinin barıştığı iddialarını getirdi.

"BENİ ARARSA BULUR"

Öte yandan Nara, son röportajında Arjantin'e yerleştiğini söyleyip; "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" demişti.

Wanda Nara'nın u sözleri barışma çağrısı olarak yorumlandı.