Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan düğmeleri iliklemedi! Takipçileri tarzına yorum yağdırdı Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan bu defa ilginç tarzıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu düğmelerini sonuna kadar açıp ayna karşısında poz verdi.

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Son dönemin en beğenilen oyuncularından Hafsanur Sancaktutan daha önce Ya Çok Seversen, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi başarılı yapımlarda rol almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında olan Sancaktutan, bu defa ilginç tarzıyla gündem oldu.

Düğmeler açık

Üzerine ceket giyen Hafsanur Sancaktutan ceketinin düğmelerini sonuna kadar açtı.

Kombinini aynı renk bir pantolon ve aynı tonlarda bir blazer ile tamamlayan ünlü oyuncu takipçilerinden tam not aldı.

Mükemmelsin'

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Mükemmelsin' gibi yorumlar yapıldı.