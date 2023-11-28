Simay Barlas'ın rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'ya kalbini kaptırdı Yabani'de 'Rüya' rolüne hayat veren güzel oyuncu Simay Barlas'ın, gönlünü rol arkadaşına kaptırdığı iddia edildi.

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Yeni sezon dizilerinden Yabani'nin başrollerinde Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı yer alıyor.

Projede ikilinin partnerliği herkes tarafından çok beğeniliyor. Diziden herkesi heyecanlandıran bir haber geldi.

Simay aşık oldu

Yabani'de bir türü kavuşamayan çiftin aşklarının gerçeğe dönüştüğü iddia edildi.

Yabani'nin 'Rüya'sı Simay Barlas ve dizide 'Yaman' rolüne can veren Halit Özgür Sarı'nın sevgili olduğu öğrenildi.

Çift, henüz yeni olan ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.