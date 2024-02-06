Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın estetiksiz hali ortaya çıkı! Eski hali sosyal medyada gündem oldu Şu sıralar dikkatleri Yabani dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle üzerine çeken ünlü oyuncu Simay Barlas, doğal güzel sanılıyordu. Barlas'ın eski hali sosyal medyaya düştü.

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Ekranların popüler dizilerinden Paramparça, Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Zalim İstanbul, Aziz, Ömer ve Yabani gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Simay Barlas, eski haliyle gündem oldu.

Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de herkesi etkisi altına alan Barlas, Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Yıllar önce Simay

Eski hali sosyal medyaya düşen Simay Barlas'ın yıllar önceki fotoğraflarını görenler çok şaşırdı.

'Estetikliymiş'

Barlas'ın eski fotoğraflarına, 'Estetikliymiş', 'Doğal diye kandırıldık'', 'Bu da estetik harikası çıktı', 'Eski fotoğraflar da olmasa gerçeği bilemeyeceğiz' gibi yorumlar yapıldı.