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Bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisi ile adını duyuran oyuncu Cansel Elçin, şu sıralar romantik halleriyle gündemde.
Kendisi gibi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile 2017’de aşk yaşamaya başlayan Elçin, 2020 yılında ikinci kez dünyaevine girdi.
Birbirlerini paylaşmaya doyamıyorlar
Sosyal medyayı aktif kullanan çift, sık sık birbirleriyle olan karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
Elçin'in aşk dolu paylaşımları ise hayranlarından takdir alıyor.
Yağmur altında romantik dans
Son olarak romantik ikiliden yeni bir paylaşım geldi.
Çift, yağmur altına havuza girerek dans etmeye başladı. O anlar ise siyah-beyaz renkleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İkilinin o anlarına yorum ve beğeni yağdı.
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