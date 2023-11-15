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Yağmur altında aşka geldiler! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti havuz danslarını paylaştı

Yağmur altında aşka geldiler! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti havuz danslarını paylaştı 50 yaşındaki oyuncu Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile havuz içinde romantik dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.