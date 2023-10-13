Yağmur Atacan oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Pınar Altuğ'un eşi eski oyuncu Yağmur Atacan para itirafıyla dikkat çekti.

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'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikah masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, önceki akşam bir etkinliğe katıldı. Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift ilginç bir açıklamada bulundu.

"Az kazanan işi bırakacaktı"

Setleri özlediğini belirten Atacan, "Sette herkes sizi el üstünde tutar. Ama ticarette kimse kimseye acımaz. Oyunculukta ağasınız" dedi. Bir itirafta da bulunan Atacan, "Çocuğumuz doğduğunda oyunculuğa ara verdim. Az kazanan işi bırakacaktı. Ben bıraktım" dedi.