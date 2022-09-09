Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'un doğum gününü kutladı

Yağmur Atacan, kendisinden 9 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'un doğum gününü sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak kutladı.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle ünlenen 47 yaşındaki Pınar Altuğ, bir yaşına daha girdi. 2008 yılında nikah masasına oturduğu eşi de Altuğ'un pozlarını paylaşarak yaş kutlaması yaptı.

Oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan, kendisinden 9 yaş büyük eşiyle ilgili şu notu paylaşıma düştü:

"Elimizden geleni yapacağız"

"Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün.."