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    Yağmur Atacan: Pınar Altuğ'un sabah sporu

    Pınar Altuğ yine eşi Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:42
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    Yağmur Atacan: Pınar Altuğ'un sabah sporu

    Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, çıktığı 3 aylık yaz tatiline devam ediyor.

    Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla teknesinde vakit geçiren Altuğ, zaman zaman tatildeki anlarını da paylaşıyor.

    Şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un sevimli dostları Mini'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için karaya doğru sörf tahtası kullandığı anları kayıt altına alarak yayınladı.

    "Mini tuvalete gitsin diye"

    Atacan, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Mini tuvalete gitsin diye Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları... Flaş flaş... Pınar Altuğ saatte kaç mil ile seyir yaptı?"

    Yıllara meydan okuyan fiziğiyle öne çıkan Altuğ'un bikinili pozunu geçtiğimiz günlerde eşi paylaşmıştı. Sporu aksatmayan oyuncunun fit görüntüsüne beğeni yağmıştı.

    Yağmur Atacan: Pınar Altuğ un sabah sporu #1

    Yağmur Atacan: Pınar Altuğ un sabah sporu #2


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