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    Yağmur Atacan'dan jelibon paylaşımı

    Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan jelibon paylaşımı yapınca akıllara akıllara Melih Gökçek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:13
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    Yağmur Atacan'dan jelibon paylaşımı

    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, jelibon çıkışıyla konuşulmaya devam ediyor.

    Gökçek, katıldığı televizyon programında "Gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon" dedi. Melih Gökçek, açıklamasının devamında ise "Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon, bilmiyorum. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum." deyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Pınar Altuğ ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan da jelibon paylaşımı yapınca akıllara Gökçek geldi.

    "İnsan ikilemde kalıyor"

    Yılan şeklindeki jelibonun fotoğrafını yayınlayan Atacan, paylaşımına, "Aslında bunun ayıcık şeklinde olanı var onu görseniz hemen anlarsınız. Buna bakınca insan ikilemde kalıyor acaba Jelibon mu? Yoksa başka bir şey mi lan diyor..." yazdı.

    Yağmur Atacan dan jelibon paylaşımı #1

    Yağmur Atacan dan jelibon paylaşımı #2


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