Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ itirafı: "Kazanamayacağınız kavgaya girmeyeceksiniz" 16 yıldır evli olan Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ itirafı geldi. Atacan, eşi Pınar Altuğ ile asla kavga etmediğini söyledi.

ensonhaber.com

1994 yılında Miss Turkey yarışmasının birincisi Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

Oyuncu çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı paylaşan Altuğ, şu sıralar ekranlarda olmasa da magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Ünlü çift, önceki gün Altuğ'un yüzü olduğu bir markanın reklam çekimine katıldı. Reklam için kamera karşına geçen ünlü isim, gazetecilerle de bir araya geldi.

"Çok koşturuyorum

Formda kalmasıyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "Çok koşturuyorum. Üçüncü oyunun provasına başladım. Reklam çekimleri var. Sabahları sporu aksatmıyorum. Dört senedir aralıklı oruç yapıyorum. Akşamüstü 17.00'de yemek yemeye başlıyorum.

"Aile her şeyden önemli"

Yememeye akşam başlamamın sebebi akşamları ailemle sofraya oturmak. Onlar yerken masada oturmak zevkli gelmiyor. Aile her şeyden önemli... Kendime böyle formül buldum ve işe yarıyor. Bütün testlerde iyi çıkıyorum." şeklinde konuştu.

"Lazımsa ederiz hemen"

Altuğ, eşinin hiç kavga etmediğini söylediği sırada söze giren Yağmur Atacan, "Lazımsa ederiz hemen." diyerek espri yaptı.

"Pınar ile kavgaya girilmez"

Atacan, "Kavga etmeyi mi sevmiyorsunuz?" sorusuna, ise şu yanıtı verdi: "Kazanamayacağınız kavgaya girmeyeceksiniz. Pınar ile kavgaya girilmez, sonucu belli!"