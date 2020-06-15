Yağmur Sarıoğlu, bebeğin cinsiyetini açıkladı

3. bebeğine hamile olan Yağmur Sarıoğlu, bir erkek çocuklarının daha olacağını duyurdu.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Sarıoğlu’nun 3. kez hamile olan eşi pilot Yağmur Sarıoğlu, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

"KENDİMİ KIZA HAZIRLAMIŞTIM"

Sarıoğlu, “Bebeğimiz erkek... Kendimi kıza hazırlamış, isim bile bulmuştum ama erkek beni hazırlıksız yakaladı, dolayısıyla isim önerilerine açığım.” dedi.

Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu çiftinin Sarp ve Sare isminde iki çocuğu var.