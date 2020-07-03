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- Yağmur Sarıoğlu: Doğumdan sonra pilotluğa devam edeceğim
Yağmur Sarıoğlu: Doğumdan sonra pilotluğa devam edeceğim
Sabri Sarıoğlu ve eşi Yğamur Sarıoğlu, Bebek'te görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 11:32
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 7.5 aylık eşi Yağmur Sarıoğlu’yla önceki gün Bebek’te sahibi oldukları gözlük mağazasını teftişe gitti.
"BAŞ HARFİ Y YA DA S OLMALI"
İkili, doğacak oğullarına isim bulamadıklarını söyledi: “Baş harfinin y ya da s olmasını istiyoruz.”
"KİLOLARI VERİRİM"
Sarıoğlu, 9 ayın sonunda 20 kilo alacağını tahmin ettiğini söyledi: “Kilolarımı geri vermem çok zor olmuyor. Ayrıca doğum sonrası pilotluğa yarı zamanlı devam edeceğim.”