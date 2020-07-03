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    Yağmur Sarıoğlu: Doğumdan sonra pilotluğa devam edeceğim

    Sabri Sarıoğlu ve eşi Yğamur Sarıoğlu, Bebek'te görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 11:32
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    Yağmur Sarıoğlu: Doğumdan sonra pilotluğa devam edeceğim #1

    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 7.5 aylık eşi Yağmur Sarıoğlu’yla önceki gün Bebek’te sahibi oldukları gözlük mağazasını teftişe gitti.

    "BAŞ HARFİ Y YA DA S OLMALI"

    İkili, doğacak oğullarına isim bulamadıklarını söyledi: “Baş harfinin y ya da s olmasını istiyoruz.”

    "KİLOLARI VERİRİM"

    Sarıoğlu, 9 ayın sonunda 20 kilo alacağını tahmin ettiğini söyledi: “Kilolarımı geri vermem çok zor olmuyor. Ayrıca doğum sonrası pilotluğa yarı zamanlı devam edeceğim.”

    Yağmur Sarıoğlu: Doğumdan sonra pilotluğa devam edeceğim #2

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