Yağmur Sarıoğlu: Doğumdan sonra pilotluğa devam edeceğim

En Son Haber

Sabri Sarıoğlu ve eşi Yğamur Sarıoğlu, Bebek'te görüntülendi.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 7.5 aylık eşi Yağmur Sarıoğlu’yla önceki gün Bebek’te sahibi oldukları gözlük mağazasını teftişe gitti.

"BAŞ HARFİ Y YA DA S OLMALI"

İkili, doğacak oğullarına isim bulamadıklarını söyledi: “Baş harfinin y ya da s olmasını istiyoruz.”

"KİLOLARI VERİRİM"

Sarıoğlu, 9 ayın sonunda 20 kilo alacağını tahmin ettiğini söyledi: “Kilolarımı geri vermem çok zor olmuyor. Ayrıca doğum sonrası pilotluğa yarı zamanlı devam edeceğim.”