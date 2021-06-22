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    Yağmur Sarıoğlu: Uçuşlara başlayacağım

    Yaklaşık dokuz ay önce üçüncü çocuğunu kucağına alan Yağmur Sarıoğlu, mesleğine dönmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 13:05
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    Yağmur Sarıoğlu: Uçuşlara başlayacağım

    Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ve pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki  gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

    "DÜKKANLARI KONTROL EDİYORUM"

    Sarıoğlu, "Antrenör kursumu bitirdim, gelen teklif olursa değerlendireceğim. Şimdilik herhangi bir proje yok arkadaşlar. Dükkanlarıma gidiyorum." diyerek, sözü eşine bıraktı.

    Sarıoğlu ise, "Ben de tekrar uçuşlara başlayacağım. Birkaç eksiğimi tamamladıktan sonra hazırım." ifadelerini kullandı.

    2010'da nikah masasına oturan futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında üçüncü çocukları Saran'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çiftin, Sare ve Sarp adında iki çocuğu daha bulunuyor.

    Yağmur Sarıoğlu: Uçuşlara başlayacağım #1Yağmur Sarıoğlu: Uçuşlara başlayacağım #2

    Yağmur Sarıoğlu: Uçuşlara başlayacağım #3

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