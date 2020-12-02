Yağmur Sarnıç: Param yok

Yağmur Sarnıç, çocuklarının babası Emre Aşık'ın kendisini sokağa attığını söyledi.

Eski futbolcu Emre Aşık’la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, katıldığı programda hüngür hüngür ağladı.

"SENİ SOKAĞA ATACAĞIM"

Eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Sarnıç, canlı yayında Emre Aşık’ın kendisi için “Seni sokaktan aldım, sokağa bırakacağım.” dediğini açıkladı.

"NEREYE GİDEYİM BU SOĞUKTA"

Telefonda ağlama krizine giren Sarnıç, “Beni beş parasız bıraktılar. ‘Nereye gidersen git’ dediler. Ben nereye gideyim bu soğukta. Param yok, nasıl ev tutacağım?” ifadelerini kullandı.