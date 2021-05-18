Euro
10.1245
0.15%
Dolar
8.3232
0.14%
Altın
500.08
0.23%
Borsa
1.454
0%
Bitcoin
380.892
2.67%
EXEN Coin
40.50
4.27%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Yağmur Tanrısevsin setlere döndü

    Yağmur Tanrısevsin, yeni dizisi Kalp Yarası için İstanbul'dan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 08:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yağmur Tanrısevsin setlere döndü

    Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevin ve Merve Çağıran'ın başrol oynayacağı 'Kalp Yarası' adlı dizi, Hatay'da çekimlerine başladı.

    İstanbul'daki tanıtım çekimlerinin ardından Antakya'da ilk bölüm sahnelerine başlayan oyuncular, bir süreliğine de dizi için İstanbul'dan ayrı kalmış olacak.

    SET HEYECANI

    Ekip, sete çıkmadan önce PCR testi yaptırırken uzun süre sonra setlere dönen Yağmur Tanrısevsin'in bir hayli heyecanlı olduğu kaydedildi.

    AŞKI ANLATTI

    Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayan Yağmur Tanrısevsin daha önce verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu:

    “Mesela yaşama aşkı, doğaya, hayvanlara, insanlara olan aşk. İçinde tutku barındıran her şey benim için aşktır diyebilirim”

    Yağmur Tanrısevsin setlere döndü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir