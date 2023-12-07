Yağmur Tanrısevsin sokak tarzı: Külotla ekmek almaya gitti Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin fırından ekmek aldığı kombiniyle sosyal medyanın diline düştü.

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Güneşi Beklerken, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı ve Kalp Yarası gibi başarılı yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranda yer almayan Yağmur Tanrısevsin, tarzıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Tarzıyla dalga geçtiler

Son paylaşımında fırından ekmek aldığı anları paylaşan Yağmur Tanrısevsin'in ekmek alma kombini ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

Külot trendine uyan oyuncu tarzıyla dikkat çekti.

Adeta bir davete gider gibi fırına giderek ekmek alan ve o anları da paylaşan Yağmur Tanrısevsin'e "Ya resmen altına aceleyle bir şey giymeyi unutmuş", "Ya çekimden dönüyordur" yorumları yağdı.