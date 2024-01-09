Yağmur Tanrısevsin'den göz alıcı gala stili! Bakan bir daha baktı Dün akşam bir film galasına katılan güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, gala tazıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen güzellerden Yağmur Tanrısevsin'in adı, en son Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı.

İddiaları jet hızında yalanlayan Yağmur Tanrısevsin, son olarak külot trendine uymuştu.

Gala tarzı

Bu tarzıyla fırından ekmek almaya gittiği bir video paylaşarak sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncu, bir film galasında iddialı tarzıyla boy gösterdi.

Tanrısevsin, siyah süper mini elbisesini transparan detaylara sahip bir üstle tamamladı.

"Doğal bir aurası var"

Çok beğenilen oyuncu, çektirdiği kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncuya "Doğal bir aurası var", "Çok zarif", "Çok yakışmış" yorumları geldi.