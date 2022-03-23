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    Yağmur Tanrısevsin'den Kerem Bürsin açıklaması

    Eski sevgilisi Kerem Bürsin ile tekrar sosyal medyada birbirlerini takip eden Yağmur Tanrısevsin'den açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:43
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    Yağmur Tanrısevsin'den Kerem Bürsin açıklaması

    Hande Erçel ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem Bürsin'in, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile barıştığı iddia edilmişti.

    Eski sevgililerin birbirilerini yeniden takip etmeleri de bu söylentilerin çıkmasına neden olmuştu.

    "AŞK YOK"

    Tanrısevsin, barıştıkları iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a yeni geldiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a. Şu sıralar tatil yapıyorum.

    Kerem Bürsin ile yeniden ilişki yaşadığımız haberi doğru değil. Tekrar aşk durumu yok." dedi.

    2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, bir yıl birlikte olmuştu.

    Yağmur Tanrısevsin den Kerem Bürsin açıklaması #1

    Yağmur Tanrısevsin den Kerem Bürsin açıklaması #2


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