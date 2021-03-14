Yağmur Tanrısevsin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Karantinada olduğunu söyleyen oyuncu Yağmur Tanrısevsin, “Sağlık durumum iyi, istirahat etmem gerekiyor. İnanıyorum ki tam sağlığıma kavuşarak atlatacağım" dedi.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 8 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği etkinliğe katılmıştı.

Oyuncu, etkinlikten 4 gün sonra kendini kötü hissedip, koronavirüs testi yaptırdı.

"KARANTİNADAYIM, İYİYİM"

Testinin pozitif çıktığını öğrenen Yağmur Tanrısevsin, evde karantinaya girdi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, şöyle konuştu:

“Dün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif çıktı. Yetkililer izolasyon ve tedavi için gerekenleri hemen yaptılar. Şu an itibariyle karantinadayım. Sağlık durumum iyi, istirahat etmem gerekiyor. İnanıyorum ki tam sağlığıma kavuşarak atlatacağım. Arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”





"GÜZEL KALPLİ İNSANLAR BİRİKTİRİN HAYATINIZDA"

Öte yandan oyuncu için yakın arkadaşları da kolları sıvadı. Evde tek başına karantinaya giren oyuncuya arkadaşları sağlıklı beslenebilmesi için alışveriş yapıp, evine kadar getirdi. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Tanrısevsin, “Güzel kalpli insanlar biriktirin hayatınızda” notunu düştü.