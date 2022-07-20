Yağmur Ün, 2 aylık hamile

2 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Yağmur Ün, rol aldığı filmin kadrosundan çıkarıldı.

Yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Alemin Kıralı' dizisiyle adını duyurmayı başaran Yağmur Ün, geçtiğimiz aylarda doktor sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.

2 aylık hamile olduğu öğrenildi

'Zevcat' filminin başrol oyuncularından biri olan Ün'ün, nişanlısından 2 aylık hamile olduğu haberleri sette krize neden oldu. Genç oyuncunun yerine kadroya yeni bir isim dahil edildi.

Ün'ün ardından 'Zevcat' filminin yeni başrol oyuncularından biri Bahar Şahin oldu.

Cemal Hünal oynamak istemedi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemal Hünal, senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Ün için "Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur." diyerek Ün ile oynamak istemediğini belirtti.

Okuma provaları yapılan 'Zevcat' adlı filmin başrol oyuncuları Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek olmuştu.