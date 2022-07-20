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    Yağmur Ün, 2 aylık hamile

    2 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Yağmur Ün, rol aldığı filmin kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:13
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    Yağmur Ün, 2 aylık hamile

    Yıllar önce yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Alemin Kıralı' dizisiyle adını duyurmayı başaran Yağmur Ün, geçtiğimiz aylarda doktor sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.

    2 aylık hamile olduğu öğrenildi

    'Zevcat' filminin başrol oyuncularından biri olan Ün'ün, nişanlısından 2 aylık hamile olduğu haberleri sette krize neden oldu. Genç oyuncunun yerine kadroya yeni bir isim dahil edildi.

    Yağmur Ün, 2 aylık hamile #1

    Ün'ün ardından 'Zevcat' filminin yeni başrol oyuncularından biri Bahar Şahin oldu.

    Cemal Hünal oynamak istemedi

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemal Hünal, senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Ün için "Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur." diyerek Ün ile oynamak istemediğini belirtti.

    Okuma provaları yapılan 'Zevcat' adlı filmin başrol oyuncuları Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek olmuştu.

    Yağmur Ün, 2 aylık hamile #2

    Yağmur Ün, 2 aylık hamile #3

    Yağmur Ün, 2 aylık hamile #4


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