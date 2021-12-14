Yağmur Ünal, dantelli geceliğiyle fotoğraf paylaştı

Ünlü yapımcı Yağmur Ünal, yatak odasından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın meslektaşı Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"AŞK"

Beyaz dantelli geceliğiyle görünen Yağmur Ünal, yatak odasında köpeğiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. Güzel yapımcı yayınladığı fotoğraflara "Aşk" yazdı.

Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan Ünal, doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Ünal'ın kareleri de çok sayıda yorum ve beğeni aldı.