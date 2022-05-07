Yağmur Ünal'dan annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Yağmur Ünal basın mensuplarının, "Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl?" sorusuna, "Annem gayet iyi. Yazın tatile gidecek" dedi.

Türkan Şoray'ın yapımcılık yapan kızı Yağmur Ünal, uzun süre sonra gecelerde görüntülendi.

Adından söz ettiren projelere imza atan Yağmur Ünal, Kuruçeşme'de basın mensuplarına takıldı.

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden Ünal hem annesi Türkan Şoray hem de yeni projesi hakkında konuştu.

Annesinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Yağmur Ünal, Şoray'ın hayranlarının yüreğine su serpti.

"Annemin durumu iyi"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Yağmur Ünal, "Arkadaşımın doğum günü vardı, onun için geldim." dedi.

Gazetecilerin, "Anneniz Türkan Hanım’ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı?" sorusuna ise Ünal, "Annem gayet iyi.

Bizim dizimiz başlayacağı için 1-2 günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek. Yer henüz belli değil, tatil için yer bakıyoruz." cevabını verdi.

"Ben yapım tarafındayım"

Oyunculuk deneyimi yaşayan Yağmur Ünal’a muhabirler, "Oyunculuğu tamamen bıraktınız mı?" sorusunu yöneltti. Ünlü isim konuyla alakalı, "Ben oyuncu değilim ki... Sadece bir kere oynadım, yapım tarafındayım ben.

Hatta yaz sezonuna yeni bir dizimiz başlayacak, onunla uğraşıyorum. Diğer dizimiz de sezon finali yapacak." açıklamasını yaptı.