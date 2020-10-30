Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir yorumu

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Demet Özdemir hakkında konuştu.

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal'dan olan kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"ANNEME SORUN"

Ünal'a, oyuncu Demet Özdemir’in geçtiğimiz günlerde “Türkan Şoray’ın hayatını oynamak isterim” sözleri hatırlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan Yağmur Ünal, “Demet çok beğendiğim bir oyuncu, bu soruyu anneme sorun” diyerek cevap verdi.