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    Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir yorumu

    Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Demet Özdemir hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 10:57
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    Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir yorumu

    Türkan Şoray'ın Cihan Ünal'dan olan kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    "ANNEME SORUN"

    Ünal'a, oyuncu Demet Özdemir’in geçtiğimiz günlerde “Türkan Şoray’ın hayatını oynamak isterim” sözleri hatırlatıldı.

    Konuyla ilgili konuşan Yağmur Ünal, “Demet çok beğendiğim bir oyuncu, bu soruyu anneme sorun” diyerek cevap verdi.

    Yağmur Ünal dan Demet Özdemir yorumu #1

    Yağmur Ünal dan Demet Özdemir yorumu #2

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