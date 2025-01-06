Yakın arkadaşı açıkladı! Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un son isteği

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Usta şarkıcı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uzun zamandır kızı Tuğçe Tayfur ile konuşmayan hatta mahkemelik olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içi tartışmalarla gündeme geliyor.

Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur, son olarak "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam." diyerek fenalaşmıştı.

Ferdi Tayfur'un yakın dostlarından Kenan Çınar, usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı.

"HASTANEDE SARILDIK"

Snob Magazin'in haberine göre; gazeteci Kenan Çınar, "Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim." dedi.

Çınar, "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi." açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada usta oyuncunun isteği gündem oldu.