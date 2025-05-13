Yakın arkadaşlardı! Seda Bakan ile Hadise'nin arası bozuldu

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Uzun yıllardır dostluklarıyla tanınan Seda Bakan ve Hadise, ilk kez Esas Oğlan dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.

Film beklenilen ilgiyi alamayınca moraller bozulmuştu. Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı dizi de beklentileri karşılamayıp listelerin gerilerinde yer alırken iki yakın arkadaşın da arasının açıldığı iddia edildi. Esas Oğlan'dan sonra başka projelerde yer alan Seda Bakan, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Bakan'ın Özge Özberk, Ecem Erkek ve Zafer Alagöz ile rol aldığı film, geçen hafta dijital platformda yayınlanmaya başladı ve Top 10 listesinde 1 numara oldu.

Filminin başarısını Instagram hesabından yayınlayan Seda Bakan, "Çok şükür yine 1 numarayız." diyerek Ecem Erkek'i etiketlemişti.

Seda Bakan'ın bu paylaşımı Hadise'ye gönderme olarak yorumlanmıştı.

Instagram sayfasından Seda Bakan’la olan tüm fotoğraflarını kaldıran Hadise, her zaman birlikte görüştükleri kız grubundan da Seda Bakan’ı dışlayınca işler karıştı.

"KÖTÜLER AZDI"

Hadise ve Seda Bakan, arkadaşları Seda Çayhan ve Melissa Tahincioğlu’nun yaş gününü geçen yıl birlikte kutlamıştı. Bu yılki kutlamada ise Seda Bakan yoktu. Bakan bu durumdan haberdar olunca, tepkisini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi. Önce Tolstoy’un “Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar” sözünü paylaşan oyuncu, ardından “Yusuf Suresi şunu anlatır: Bugün ağlayan, yarın mutlaka gülecektir. Allah’a güven.” şeklinde bir paylaşım yaptı.