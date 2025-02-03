Yakın arkadaşlardı! Ünlü fenomen Danla Bilic, Ala Tokel'i sildi

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Ünlü fenomenlerden Danla Bilic ve Ala Tokel yakın dostluklarıyla dikkat çekiyordu.

Her şeyi birlikte yapan iki fenomenin dostluğuna nazar değdi.

CEMAL CAN DA SİLDİ

Danla Bilic ve Tokel, birbirlerini takipten çıkararak şaşırttı. Bu adım, ikilinin arasında "küslük" olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

İki ünlü ismin arasındaki takibi bırakmasının ardından Danla Bilic'in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven de Ala Tokel'i takip etmeyi bıraktı.

Konuyla ilgil açıklama yapan, "Her arkadaşlıkta kırmızı çizgiler var. Benimkisi geri dönülmeyecek şekilde aşıldı." dedi.